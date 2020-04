Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad sono attualmente i gestori telefonici più richiesti in Italia, ma per tantissimi consumatori una delle principali richieste prima di passare ad un altro operatore è scoprire che tipo di copertura riesce a garantire. Si tratta di un aspetto molto importante per i possessori di uno smartphone e in molti preferiscono abbandonare una tariffa super low cost se il servizio non vale la candela.

A soffermarsi su questo aspetto è anche OpenSignal, una nota società specializzata in analisi generale di connessione, che ha deciso di condurre uno studio apposito per scoprire chi è il migliore in qualità di fornitura tra Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad. Ecco quali sono stati i risultati.

Tim, Vodafone, Wind Tre o Iliad: ecco il gestore telefonico migliore in termini di copertura

La nota società OpenSignal ha deciso di prendere in considerazione i gestori telefonici più richiesti prendendo in considerazione anche altri fattori come ad esempio: velocità di download, velocità di upload, fornitura 4G e latenza. Prima di scoprire i risultati dell’analisi condotta, si specifica che i risultati riportati qui di seguito si riferiscono ad un’analisi condotta nel prima trimestre dell’anno passato. Dunque, ad oggi i risultati potrebbero essere differenti.

Comunque sia, i risultati svelano una piccola differenza tra il gestore telefonico Tim e Vodafone in tutti i campi analizzati (velocità di download e upload, latenza e fornitura 4G). Il gestore telefonico blu, però, sembra superare Vodafone in quasi tutti gli aspetti eccetto quello di migliore fornitura 4G in cui è il gestore telefonico rosso ad essere il migliore.

Come anticipato precedentemente, i risultati attualmente potrebbero essere differenti perché ogni gestore telefonico si impegna fortemente per migliorare il proprio servizio telefonico giorno dopo giorno. Secondo le ultime notizie, a tal proposito, Wind Tre in seguito alla loro fusione sembrano offrire un servizio incredibile visto la nuova assegnazione di rete Top quality. Tale notizia, inoltre, è stata confermata dalla società Umlaut definendo la nuova unione come il network mobile più grande d’Italia.