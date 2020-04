I clienti aventi età massima 20 anni che procedono con l’acquisto di una nuova SIM WindTre hanno la possibilità di attivare l’offerta Student Edu a un prezzo speciale. Il nuovo operatore consente di richiederla effettuando l’accesso al sito ufficiale così da ricevere la nuova SIM direttamente a casa.

Offerta WindTre Student Edu: cosa prevede la tariffa dedicata ai clienti under 20!

La promozione dedicata ai clienti under 20 permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. Il tutto è disponibile a un prezzo speciale, pari a soli 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi, i clienti vanno incontro a una spesa che continua a mantenersi decisamente economica, pari a soli 9,99 euro al mese.

Le spese previste dovranno essere sostenute tramite una delle modalità di pagamento indicate: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione dell’offerta può avvenire online, entro il 19 Aprile, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore. Il costo previsto al momento dell’acquisto è di 49,99 euro, scontato a 6,99 euro per i clienti che rispettano il vincolo contrattuale di 24 mesi.

Si ricorda che il gestore rivolge la stessa offerta anche ai clienti under 30, i quali possono usufruire delle stesse soglie, e quindi: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. In questo caso, però, il costo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi.