Vi stiamo a lungo parlando delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus su WhatsApp. Gli sviluppatori della chat di messaggistica non hanno nascosto le difficoltà che sta incontrando il servizio per un numero di comunicazioni che aumenta in maniera esponenziale su scala globale. Da qualche giorno è emersa una chiara preoccupazione per la tenuta dei server.

WhatsApp, una soluzione per evitare i messaggi di spam

La pandemia di Covid-19 ha provocato un’ulteriore conseguenza su WhatsApp. Dopo un rallentamento negli scorsi mesi, sulla piattaforma sono tornati a circolare con insistenza i messaggi spam.

La diffusione quotidiana di notizie per l’emergenza sta creando un fenomeno a dir poco controverso. Attraverso WhatsApp vengono condivise migliaia di comunicazioni fasulle e fake news, che spaziano dalle classiche teorie di complotto ad annunci in pompa magna di scoperte su farmaci o vaccini. Lo strumento di condivisione privilegiato è ovviamente quello delle catene.

Considerato che la maggior parte dei messaggi legati al Coronavirus su WhatsApp non godono di supporto scientifico, i tecnici hanno scelto di intervenire. Sulla chat ora è stato imposto un nuovo limite per la condivisione dei messaggi.

In base alle nuove regole, ogni utente potrà inoltrare uno stesso messaggio solo ed esclusivamente ad un contatto. Rispetto allo scorso limite di cinque inoltri contemporanei, si è optato per una stretta davvero molto severa.

Il team di supporto di WHatsApp si augura una minor diffusione di fake news con l’arrivo di questa novità. Ad ogni modo, una volta conclusa l’emergenza Covid è molto probabile che questo sistema di condivisione venga confermato.