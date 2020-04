C’è uno strumento che si sta rivelando essere sempre più importante su WhatsApp: la funzione che consente di cancellare i messaggi che già sono stati inviati. Sempre già utenti hanno imparato ad utilizzare con cura questo tool. D’altronde, il meccanismo è molto semplice: bastano pochi click per rimuovere definitivamente un contenuto già inviato ad un destinatario, a patto che questo non abbia ancora letto o visto il tutto.

WhatsApp, un’app per recuperare tutti i messaggi eliminati

L’arrivo di questa funzione ha favorito una minor esposizione dei messaggi ad errori formali ed ha consentito agli utenti di evitare incomprensioni con i propri interlocutori.

Non sempre però la funzione di cancellazione coincide con la trasparenza. In questo periodo, infatti, aumentano le persone che per curiosità o per necessità cercano di recuperare un messaggio rimosso sulla chat.

Gli sviluppatori di WhatsApp su questo fronte sono stati molto decisi e non hanno offerto soluzioni ufficiali per soddisfare tale esigenza. Agli utenti più curiosi non resta quindi che affidarsi ad un’alternativa disponibile su Google Play Store. Utilizzando il marketplace per le app Android ognuno può scaricare “Notification History”.

L’app di cui vi parliamo è presente su Google Play Store completamente a costo zero. Il suo funzionamento è molto semplice: il servizio memorizza in automatico ogni notifica in arrivo sul cellulare, tra le tante figurano anche quelle di WhatsApp. Anche a cancellazione del messaggio avvenuta, quindi non ci sarà problema per risalire al contenuto. Notification History garantisce sempre una riproduzione fedele di un testo o un file eliminato.