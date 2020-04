Il volantino Comet è a dir poco impressionante, in un periodo in cui tantissimi utenti si ritrovano a collegarsi alla rete per cercare la migliore offerta, ecco arrivare una lunga serie di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere, senza limitarli a specifiche categorie merceologiche.

Gli sconti che andremo a raccontarvi risultano essere disponibili solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, coloro che sceglieranno questa via potranno comunque ricevere la merce presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, a patto comunque che effettuino una spesa superiore ai 49 euro (viceversa dovranno pagare le spese di spedizione).

Volantino Comet: tantissime offerte e prezzi bassissimi

Le occasioni da non lasciarsi sfuggire sono innumerevoli, a partire dall’ottimo prezzo applicato sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi acquistabile con un esborso finale di 269 euro per la versione no brand. La scelta è consigliata per coloro che sono alla ricerca di un terminale dalle buone prestazioni complessive, nonché dotato di una batteria quasi senza rivali.

Stesso discorso per lo Xiaomi Mi Note 10, il prezzo di acquisto si aggira attorno ai 499 euro, ma scegliendolo metterete le mani su un modello di altissima qualità e dotato addirittura di una pentacamera posteriore da 108 megapixel.

Le alternative non mancano, sono disponibili anche altri terminali sia più economici (come Oppo A5 e A9 2020) che costosi (Oppo Reno 2 e iPhone 11 in primis), se volete scoprire nel dettaglio il volantino Comet potete semplicemente aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.