Vodafone ha in serbo per gli utenti italiani un’offerta davvero incredibile, molti di noi si ritrovano ad avere la possibilità di chiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, pagandoli rispettivamente soli 7 euro al mese, sempre e soltanto tramite credito residuo.

La promozione discussa nell’articolo prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce e viene distribuita come operator attack, ovvero soluzione attivabile solo ed esclusivamente dagli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM di Iliad o di un operatore virtuale, pronti ad effettuare la portabilità del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di tutto rispetto, non sarà necessario pagare l’attivazione, ma sarà obbligatorio il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare il numero.

Passa a Vodafone: tutte le offerte del periodo sono battute dalla Special 50

Il costo fisso mensile corrisponde esattamente a 7 euro al mese, da versare tramite credito residuo, senza alcun tipo di vincolo contrattuale di durata. Il consumatore potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza minimamente temere di essere costretto a pagare penali per recesso anticipato.

Tutto questo per poter fruire nel dettaglio di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia, affiancati da SMS senza limiti da poter inviare a chiunque si desideri.

L’attivazione della promozione è possibile sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, con consegna gratuita della SIM presso il domicilio. La navigazione è permessa fino ad una velocità massima di 600Mbps in download.