Un’email fraudolenta è stata recentemente rivolta dai cyber-criminali ai clienti PayPal, i quali per via del messaggio riportato rischiano di essere ingannati; e, quindi, di perdere dati sensibili e denaro in pochi istanti. Ancora una volta si tratta di phishing: il tentativo di frode online diffuso dai malfattori tramite email ingannevoli, che mirano a estorcere informazioni sensibili dalle quali poter trarre profitto. E’ molto importante, quindi, ostacolare l’intento degli hacker e difendersi in maniera adeguata seguendo pochi e semplici accorgimenti.

PayPal: i clienti ricevono un’email fraudolenta molto pericolosa!

Tra le ultime email phishing segnalate una è stata dedicata dai cyber-criminali ai clienti PayPal. Il messaggio riportato comunica l’improvvisa limitazione dell’account per via di una violazione attuata da parte della potenziale vittima; la quale ignara della reale natura della comunicazione potrebbe lasciarsi convincere; e, quindi, seguire l’invito riportato ad aggiornare le credenziali d’accesso al profilo.

L’aggiornamento proposto dai malfattori dovrà essere effettuato utilizzando il link presente nel messaggio: strumento fondamentale per portare a termine la truffa. Proprio l’URL fornito dai malfattori, appunto, consente di accedere al sito clone che ruba le informazioni necessarie per accedere al profilo della vittima e prosciugare i risparmi presenti.

Come sempre, quindi, si consiglia di ignorare i messaggi intimidatori che riportano comunicazioni da parte di aziende e istituti bancari; soprattutto se relative alla segnalazione di problemi legati allo stato del conto in banca o della carta di credito. Si ricorda, inoltre, di evitare assolutamente di inserire dati, codici o password utilizzando i link presenti nei messaggi phishing: soltanto così si avrà la possibilità di proteggere il proprio denaro.