L’operatore Tim, a partire da ieri 15 aprile 2020, ha lanciato un nuovo concorso a premi per i propri clienti iscritti al programma fedeltà Party. In questo caso mette in palio il nuovissimo smartphone Huawei P40 Pro 5G e anche uno smartwatch Watch 2.

Il concorso a premi, denominato “Con Tim Party puoi vincere subito il meglio di Huawei” è disponibile dal 15 al prossimo 24 aprile 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Party ti permette di vincere un Huawei P40 Pro 5G e un Watch 2

Prima di spiegare come vincere i due dispositivi vogliamo sottolineare che il programma fedeltà è gratuito ed aperto a tutti i clienti dell’operatore, sia di rete fissa che di rete mobile. Per partecipare dovrete accedere alla vostra area riservata di Tim Party. Successivamente nella pagina dedicata al concorso, per vincere i prodotti Huawei dovrete registrarvi al concorso inserendo nome, cognome, luogo e data di nascita, email e indirizzo fisico valido per l’eventuale spedizione dei premi, e infine accettare il regolamento dell’operazione a premi.

Come avviene solitamente per i concorsi Tim Party, anche in questo caso i clienti dell’operatore verranno suddivisi in quattro categorie a seconda della loro permanenza con l’operatore. Nel Cluster 1 verranno inseriti i clienti attivi da 12 mesi al massimo. Nel Cluster 2 verranno inseriti i clienti da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni. Il penultimo gruppo è il Cluster 3, nel quale verranno inseriti i clienti attivi da oltre 5 anni.

Infine, nel Cluster 4 verranno inseriti tutti i clienti TIM che hanno almeno una linea fissa e mobile intestata al medesimo codice fiscale, oppure a tutti i clienti che hanno una linea mobile abbonata o clienti che sono in possesso di una linea mobile su cui sia attiva l’offerta Tim 100%. La suddivisione in gruppi offre diverse chance di gioco ai partecipanti a seconda della categoria alla quale appartengono.