The Witcher è una serie televisiva disponibile nel catalogo di Netflix e in tantissimi hanno apprezzato la trama con la quale racconta un mondo abitato non solo da esseri umani, ma anche da elfi, nani e altre specie magiche come ad esempio i Witcher. La serie televisiva già da subito ha annunciato due stagioni in arrivo, ma l’arrivo della seconda potrebbe tardare a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

The Witcher 2: ecco quali sono le novità riguardo i nuovi episodi

La piattaforma di streaming online Netflix non si è espressa in merito alla sospensione delle riprese, ma senza ombra di dubbio anche se è una misura drastica è decisamente necessaria per tutelare la salute di tutti. La produzione ha deciso di sospendere il lavoro già nel mese di Marzo a pochi mesi dal debutto, ma da quel giorno non ci sono notizie ufficiali a riguardo.

Anche per quanto riguarda la data d’uscita ufficiale non si conoscono i dettagli. Purtroppo, però, le brutte notizie non finiscono qui perché a risultare positivo al Covid -19 è un attore che ha preso parte del cast per la seconda stagione: Kristofer Hivju. Conosciuto per il suo ruolo di bruto in Game of Thrones rassicura i fan diversi giorni fa dichiarando tramite il suo profilo ufficiale Instagram: “Saluti dalla Norvegia! Mi spiace annunciarvi che oggi sono risultato positivo al Covid19, il Coronavirus. Io e la mia famiglia ci siamo auto isolati a casa per quanto serve. Siamo in buona salute, ho solo i normali sintomi di un raffreddore”.