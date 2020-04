La sospensione della Serie A di calcio e di tutte le coppe europee (Champions ed Europa League) causata dall’emergenza Coronavirus ha fatto infuriare tantissimi clienti Sky e Dazn. Soprattutto perché in questo periodo hanno continuato a pagare l’abbonamento alle Pay Tv senza di fatto poter assistere a mezza partita. Con il campionato fermo molti si sono chiesti se fosse loro diritto sospendere il pagamento del canone mensile ed eventualmente ottenere il rimborso di quanto inutilmente versato.

I principali broadcaster nel panorama sportivo italiano hanno tentato soluzioni diverse per cercare di andare incontro ai rispettivi abbonati senza deluderli. Se da una parte Sky ha previsto alcuni extra proprio per gli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport, Dazn ha invece mantenuto attiva la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento riattivandolo quando meglio credono.

Come fare a richiedere il rimborso agli abbonamenti Sky e Dazn durante la sospensione del campionato?

Se il campionato nazionale e le coppe europee dovessero riprendere nel giro di poche settimane, allora i problemi legati ad eventuali rimborsi sarebbero minimi e relativi solo ai pochi mesi di sospensione. La questione sarebbe molto differente se invece le competizioni sportive fossero sospese definitivamente per l’anno in corso. Ciò costituirebbe in primis il crollo di tutto il business che ruota intorno al calcio, dalle federazioni ai club fino ad investire proprio le pay tv. Dunque, situazioni diverse che prevedono conseguenze altrettanto differenti.

In proposito lo studio legale internazionale Osborne Clarke, molto attivo nel campo dello sport business, ha rilasciato un’intervista a Calcio e Finanza proprio in materia di rimborsi e Pay Tv. Lo studio afferma che nel caso ci si trovasse di fronte ad uno stop definitivo della Serie A, le pay tv dovrebbero restituire la parte dell’abbonamento inerente a tutto il periodo di sospensione delle partite. Qualora invece lo svolgimento del campionato venisse slittato è assolutamente discutibile la pretesa di rimborso così come la risoluzione del contratto.