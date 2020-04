Continuano ad essere ancora caratterizzati dall’emergenza Coronavirus i palinsesti televisivi di Sky. La piattaforma satellitare si è trovata suo malgrado a dover rinunciare ad una stagione primaverile ricca di sport e calcio a causa dello stop per tutte le competizioni agonistiche in Italia e nel mondo. In queste settimane quindi, la programmazione di Sky si basa principalmente su serie tv e film.

Sky, tutta la convenienza di NOW TV per le serie tv ed i film

In questi giorni, tanti utenti stanno facendo fronte all’offerta streaming di Sky, attraverso l’oramai famoso portale NOW TV. Il servizio, che rappresenta una sorta di alternativa legale alla tecnologia IPTV, è utilizzato da un numero crescente di italiani.

A giustificare il successo di NOW TV ci sono sostanziali vantaggi. In primo luogo, gli utenti potranno vedere tutti i canali Sky senza per questo avere alcun vincolo d’abbonamento. Ancora, sarà possibile accedere ai principali contenuti satellitari senza l’ausilio di una parabola o di un decoder. In linea con il sistema IPTV, inoltre, NOW TV garantisce costi da ribasso ma senza alcun rischio di infrazione.

Le possibilità di abbonamento a NOW TV sono molteplici. Di base, i clienti possono optare per un pacchetto standard tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento al costo mensile 9,99 euro. Chi vuol accedere a tutti i ticket dovrà far fronte ad una spesa di 19,99 euro ogni trenta giorni. Sempre attraverso NOW TV infine, alla ripresa delle attività agonistiche, saranno disponibili tutte le esclusive sportive di Sky ad un costo fisso di 29,99 euro.