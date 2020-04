Una delle voci più interessanti sul prossimo Samsung Galaxy Fold 2 era la possibilità della presenza dell’S Pen, come il Galaxy Note 10. Ciò avrebbe cambiato il modo in cui avresti usato il ​​tuo smartphone pieghevole; tuttavia una nuova voce suggerisce che potrebbe non essere vero.

Un utente che lavora per il blog Naver, che sembra coprire ripetutamente le ultime indiscrezioni sul device, ha fornito alcune notizie sul prossimo telefono pieghevole di Samsung. Non è esattamente chiaro da dove provengano le informazioni, quindi prendilo con un enorme pizzico di sale.

Galaxy Fold 2 potrebbe non includere la S-Pen

Secondo le indiscrezioni, la S Pen non sarà presente nel Samsung Galaxy Fold 2, in quanto sembra che Samsung voglia utilizzare un design abbastanza simile per il telefono come per il suo predecessore, per accelerare i tempi di produzione.

Una differenza chiave, a quanto pare, sarà il peso, con il dispositivo che pesa solo 229 g, anche se non è esattamente chiaro cambierà per Samsung. La voce menziona anche un “supporto esterno per fossette di grandi dimensioni”. Non è chiaro cosa significhi, e il significato potrebbe essersi perso nella traduzione, ma potrebbe riferirsi al supporto per la fotocamera posteriore, che dovrebbe apparire come il Samsung Galaxy S20 Ultra.

La perdita suggerisce che il Samsung Galaxy Fold 2 arriverà in più colori rispetto all’originale, comprese le varianti verde e blu. La voce menziona anche il prezzo e sembra che il device pieghevole sarà un pochino più costoso del suo predecessore.

Naturalmente queste sono solo voci e niente è stato confermato dalla società. Ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.