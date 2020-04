L’alto utilizzo che le persone stanno facendo delle reti mobili potrebbe avere presto dei risvolti negativi a causa della saturazione delle stesse. Rimanere a casa si sta rivelando per molti l’occasione ideale per poter seguire serie tv esclusive, recuperare i film persi al cinema, giocare a diversi titoli o ancora seguire corsi online; grazie alle connessioni internet tutto ciò oggi è possibile, ma non bisogna dimenticare che queste ultime non sono illimitate e che il troppo traffico potrebbe risultare fatale mandando in down il tutto.

Purtroppo, la possibile problematica che attanaglia le reti nazionali di TIM, WIndTre e Vodafone non è un problema esclusivamente Italiano: anche negli Stati Uniti il social distancing sta mettendo a prova le risorse autoctone, per non parlare dei server di Facebook i quali potrebbero fondersi secondo Mark Zuckerberg.

Reti TIM, Vodafone e WINDTRE: stai riscontrando problemi? Segnalalo

Visto la remota possibilità di incontrare i cosiddetti “problemi di linea“, segnalare eventuali down potrebbe risultare utile per tenere traccia dell’andamento delle reti di WINDTRE, Vodafone e TIM. Come fare? Grazie ad un tool completamente gratuito e disponibile in web: downdetector.it .

Noto a molti utenti per i suoi resoconti affidabili, downdetector è il primo sito visitato da migliaia di persone appena si incontra un problema su un servizio online. Lo stesso, infatti, offre i grafici di andamento anche per i servizi streaming, piattaforme di gaming e home banking oltre che alle reti nazionali. Al fine di segnalare i propri problemi non sarà che necessario selezionare il proprio operatore e descrivere la problematica scegliendo tra quelle già disponibili, in tal modo si contribuirà al grafico giornaliero e non solo: si forniranno risposte anche ad altri utenti che stanno vivendo la stessa situazione.