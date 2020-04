Qualche giorno fa sono trapelate in rete alcune indiscrezioni riguardanti l’azienda HMD Global. Nello specifico, si è parlato dell’arrivo nel corso dei prossimi mesi di diversi nuovi smartphone e tra questi ci sarà il Nokia 9.3 PureView. Quest’ultimo, stando a quanto trapelato, avrà alcune feature da vero smartphone di fascia alta.

Nokia 9.3 PureView in arrivo con display da 120 Hz e fotocamera da 108 megapixel

Torniamo a parlare nuovamente del prossimo smartphone di punta della casa produttrice di device a marchio Nokia. Come già accennato, il protagonista di questi nuovi leaks è il prossimo Nokia 9.3 PureView. I rumors trapelati in rete ci suggeriscono che questo device non avrà nulla da invidiare agli smartphone appartenenti alla fascia premium.

Seguendo le ultime tendenze del settore, sembra che anche HMD Global abbia intenzione di migliorare ulteriormente l’esperienza visiva e multimediale che offrono i propri device. Il nuovo device in arrivo, in particolare, dovrebbe avere un display con un refresh rate di 120 Hz, raggiungendo quindi gli ultimi big del settore come Samsung, Oppo, Xiaomi e OnePlus. Non sappiamo ancora che tipologia di display ci sarà, anche se è molto probabile che troveremo un display OLED (precedenti rumors parlavano infatti di un sensore biometrico in-display).

Anche il comparto fotografico cercherà di stare al passo con la concorrenza. Si parla infatti della presenza del sensore fotografico da ben 108 megapixel realizzato dal colosso sudcoreano Samsung. Assieme a questa fotocamera dovrebbe esserci anche un sensore da 64 megapixel, ma al momento non sappiamo se sarà un grandangolo o uno zoom ottico.

Vi ricordiamo che il suo debutto ufficiale sul mercato è previsto per il mese di agosto. Come sappiamo, questo device sarebbe dovuto arrivare ufficialmente molto tempo fa ma per varie ragioni il suo arrivo è stato rimandato più volte.