La piattaforma di contenuti in streaming Netflix sta attualmente stringendo un accordo con Boom! Studios, una casa editrice di fumetti statunitense. L’accordo servirebbe per produrre nuovi film e serie TV.

Per chi non lo sapesse, Boom! Studios è una casa editrice i cui fumetti sono stati anche già tradotti in Italiano. Un esempio sono Buffy, Adventure Time o Mouse Guard. Scopriamo tutti i dettagli sull’accordo.

Netflix e Boom! Studios stanno stringendo un accordo

La casa editrice in questione, nonostante sia molto recente (sul mercato solamente dallo scorso 2005), si è subito saputa affermare, lanciando titoli molto interessanti e di punta, soprattutto per il mercato del fumetto indipendente. Netflix non è del tutto estranea ad una nuova collaborazione con loro.

Infatti è attualmente in corso l’adattamento cinematografico del fumetto The Unsound, diretto dal regista David F. Sandberg, lo stesso del film Shazam!. Ecco le parole di Brian Wright, vice presidente di Netflix: “I personaggi di BOOM! Studios sono innatamente speciali, sono colorati, diversi e variegati e le loro storie hanno il potere di accendere qualcosa in ognuno di noi. Non vediamo l’ora di portare queste storie dalle pagine dei fumetti allo schermo ai fan in ogni angolo del mondo“.

Le proiezioni delle due piattaforma potrebbero avverarsi e dare un tocco in più ai loro contenuti, soprattutto in questo periodo, dove sono nate delle nuove piattaforme in streaming come Apple TV + e Disney +. La collaborazione, secondo le ultime indiscrezioni, durerà due anni e partirà ufficialmente dal 2021, quando scadrà l’attuale accordo tra Boom! Studios e 20th Century Studios. Nel frattempo possiamo gustarci tutti i nuovi contenuti introdotti nel mese di aprile 2020.