La quinta stagione di Lucifer deve ancora uscire: l’attesa per la stessa è arrivata alle stelle tra i fans della serie, i quali aspettano intrepidi questo momento. Sebbene una data non sia stata ancora fornita da Netflix, è cosa auspicata che la season in arrivo venga suddivisa in due parti ognuna da 8 episodi: sotto questo punto di vista, dunque, è assodato che non manchi ancora tanto alla pubblicazione della prima sezione. In attesa di questa, gli attori si stanno divertendo a seminare delle piccole anticipazioni nei loro post di Instagram, la più saliente è stata fornita dallo stesso Tom Ellis qualche giorno fa.

Lucifer 5: finalmente andremo all’inferno

Le riprese per la sesta stagione, nonostante queste fossero ormai agli sgoccioli, sono state altresì sospese a causa dell’emergenza sanitaria. Al fine di rallegrare gli utenti, però, Tom Ellis ha deciso di pubblicare sul proprio Instagram uno scatto di Lucifer direttamente dall’Inferno.

Ebbene, com’è facile notare si tratta di una grafica effettuata da Joshua Coleman dove viene ritratta la scritta “Stay Home“. Al fine di rafforzare il concetto, Ellis ha persino inserito come descrizione “Persino Lucifer rimane a casa” facendo intuire agli utenti che finalmente l’Inferno apparirà nella serie tv esaudendo il desiderio di molti.

Sebbene questa fosse una condizione più o meno preimpostata dal finale della quarta stagione, ricevere una conferma e sapere come il luogo apparirà sono due elementi da non sottovalutare e con cui spezzare l’attesa per le nuove puntate.

Dove guardare Lucifer? La serie tv è interamente disponibile su Netflix.