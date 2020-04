La casa di Carta 4 è da poco approdata sulla piattaforma di Netflix, in pochissime settimane milioni di utenti, favoriti anche dalla quarantena obbligatoria, si sono ritrovati a vedere rapidamente ogni singolo episodio, scoprendo cosa i produttori avevano loro riservato. Tra spoiler vari e discussioni sui social, l’eco generato è davvero invidiabile, ma cosa succederà nelle prossime stagioni?

La casa di Carta 5 si farà sicuramente, la stessa Netflix ha effettivamente confermato la produzione, anche se purtroppo le riprese paiono essere state bloccate dall’accoppiata Covid-19/quarantena obbligatoria. Stando ai rumors circolati in rete, questa dovrebbe essere composta da 16 episodi (forse addirittura sdoppiati in due stagioni differenti), senza però lasciar trapelare nulla sulla possibile trama.

La Casa di Carta: quando verranno pubblicate le prossime stagioni?

Proviamo a dare una risposta all’annosa questione, uno dei protagonisti della serie, Enrique Arce (che impersona Arturito Roman), ha effettivamente annunciato che le “riprese della quinta stagione avrebbero dovuto iniziare a breve, ma sono state rimandate a data da destinarsi, a causa proprio del Covid-19 e delle direttive dello Stato”.

Ciò che sappiamo, in sostanza, è che non sono nemmeno lontanamente iniziate, tutto lascia presagire una pubblicazione su Netflix non prima del 2021, a patto comunque che il Coronavirus possa dare un po’ di tregua all’Europa, ed alla Spagna in particolare, fulcro centrale dell’amatissima serie.

L’ultimo episodio della quarta stagione, intitolato Piano Parigi, ha visto dare l’addio a molti personaggi, ma ricompariranno anche nei prossimi come accaduto in passato? non ci resta che attendere per scoprire i possibili sviluppi, nella speranza di non dover effettivamente aspettare troppo tempo.