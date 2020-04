Nel Google Play Store è stata aggiunta una nuova sezione che consentirà a genitori e insegnanti di trovare più facilmente contenuti di qualità per i bambini. Ci sono parecchie app dedicate ai più piccoli all’interno del Google Play Store, ma non sempre sono di buona qualità. Per rimediare a questo, Google mostrerà in una nuova sezione solo contenuti secondari verificati da esperti.

Per realizzare questa iniziativa, Google ha collaborato con insegnanti ed esperti accademici. Analizzeranno le app e le classificheranno tenendo conto di diversi aspetti. In questo modo, ogni applicazione sarà classificata in base all’esperienza fornita e alla qualità. Altri criteri includono il tipo di apprendimento, la fascia di età, la presenza di pubblicità, ecc.

Google Play Store, ora ci sarà una sezione dedicata per i bambini

Tutte le applicazioni che hanno superato i test di qualità riceveranno un badge “Approvato dall’insegnante”. Dunque, se volete scaricare delle app educative per i vostri figli fareste bene a cercare, all’interno del Google Play Store, le applicazioni con questo badge per essere sicuri che essa faccia parte delle app consigliate dagli educatori.

Non solo ciò garantirà una buona qualità, ma mostrerà anche un elenco di motivi per cui gli esperti hanno catalogato una determinata app all’interno di quella sezione. Una dinamica particolarmente pratica in questa quarantena, poiché sia ​​i genitori che gli insegnanti usano le risorse digitali per insegnare ai bambini

Nella prima fase, purtroppo, questa nuova sezione sarà disponibile solo per gli Stati Uniti. Tuttavia sarà esteso agli altri paesi molto presto.