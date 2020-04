Google ha annunciato una nuova app fotocamera, chiamata Google Camera Go, all’inizio di questo mese per dispositivi ‘economici’ Android Go. Questa nuova app per fotocamera offre una modalità ritratto basata su software e il monitoraggio della memoria.

Google ha riferito, al momento del lancio, che Camera Go non supportava le funzionalità HDR +. Tuttavia, XDA-Developers ha ‘scavato’ nell’APK e ha scoperto riferimenti a un’opzione di “miglioramento dei dettagli” che in realtà è una modalità HDR. Una descrizione dell’opzione indica che combina più foto per migliorare colore e dettagli.

Google Camera Go disponibile sui device Android Go

Vale la pena notare che questi riferimenti sono per HDR anziché HDR +. Ciò significa che non possiamo aspettarci che i dispositivi Android Go, con questa nuova modalità, offrano una qualità dell’immagine a livello dei dispositivi pixel e un’elaborazione avanzata allo stesso modo. Tuttavia, speriamo che HDR + sia utilizzato come base per la nuova modalità, perché offre risultati eccellenti.

Una delle preoccupazioni principali per questi smartphone di fascia media è il tempo di elaborazione, poiché i loro chipset molto più lenti potrebbero impiegarci decine di secondi per l’elaborazione. Un altro possibile ostacolo è la quantità di fotogrammi utilizzati per catturare scatti HDR. Presumibilmente la funzione HDR di Google Camera Go catturerà molti meno frame a causa dei telefoni Android Go con meno RAM e potenza in generale.

Tuttavia, molti dispositivi Android Go hanno una scarsa qualità delle foto e mancano comunque di buone capacità HDR. Quindi Google Camera Go che utilizza l’HDR dovrebbe comunque migliorare drasticamente le foto su questi dispositivi.