In questo intenso periodo di isolamento sono state tante le iniziative volte a concedere giochi gratis. Grandi sviluppatori come Steam ed Epic Games hanno concesso proposte davvero allettanti come World War Z, WatchDogs e tutta una serie di altri titoli famosi a disposizione per un periodo di tempo limitato agli utenti PC Windows, Linux e macOS.

Oggi tocca ad altri due titoli gratuiti, uno dei quali vede ancora la compartecipazione diretta del colosso Steam accanto ad uno sviluppatore che concede il famoso “The Fire of Ardor” che possiamo vedere in azione all’interno del video trailer proposto più avanti in questo post. La particolarità di questi titoli non è solo la gratuità per tutti ma anche il fatto di concedersi ad un ampio pubblico vista l’esiguità dei requisiti minimi richiesti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giochi gratuiti per computer: ecco cosa scaricare per far passare questo periodo di quarantena

Il gioco misterioso disponibile su Steam si chiama The Search ed è disponibile al link precedente che rimanda alla piattaforma online dello sviluppatore video ludico. Sostanzialmente un’avventura punta e clicca in cui si dovrà esplorare e risolvere particolari enigmi. La story line non è longeva ma è perfetta per chi non vuole molto impegno ma solo passare qualche ora di sano divertimento.

Il secondo, che vediamo in anteprima nel video precedente, è un titolo di azione in prima persona che ci renderà partecipi dell’esplorazione di un dungeon in pieno stile indie. Anche in questo caso lo spasso è assicurato ed è completamente gratuito. Come già detto è possibile scaricare subito questi giochi omaggio dai rispettivi link per le piattaforme PC, LinuxOS e mac. Buon divertimento in attesa che tutto torni alla normalità.