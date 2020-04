Buone notizie per chi è sommerso dalle notifiche di Facebook. Il social network sta infatti implementando una nuova funzione chiamata “Modalità silenziosa”. Questa nuova opzione ti permetterà di disattivare le notifiche per un periodo da te scelto durante la giornata.

L’update fa parte della continua risposta di Facebook alla pandemia che stiamo vivendo e include alcuni strumenti utili. Tra questi troviamo i suggerimenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che sono integrati direttamente nell’app.

Facebook, l’aggiornamento per iOS e Android è ora disponibile

“Poiché tutti ci stiamo adeguando alle nuove routine e restiamo a casa, può essere utile stabilire i limiti di come trascorrere il tempo online”, afferma Facebook. Sembrerebbe che la Modalità silenziosa possa essere attivata quando ne hai bisogno, oppure essere impostata in base ad un orario da te scelto. Non solo le notifiche verranno disattivate, ma vedrai anche un avviso se provi ad aprire Facebook mentre la Modalità silenziosa è abilitata.

Non ci sono molti dettagli su questa nuova modalità silenziosa, ma sembra che farà parte di una dashboard Your Time su Facebook recentemente rinnovata. Oltre alla modalità silenziosa, vedrai anche le statistiche su come stai usando il social network. Potrai vedere la tua attività su Facebook da questa dashboard e le preferenze dal feed di notizie.

Queste funzionalità corrispondono agli strumenti Screen Time e Digital Wellbeing che sono stati recentemente implementati su iOS e Android. Sembrerebbe che tutte le grandi aziende tecnologiche abbiano capito quanto possano essere avvincenti i loro prodotti.

La funzione Modalità silenziosa è ora disponibile sull’app Facebook per iOS e sarà disponibile su Facebook per Android tra non molto.