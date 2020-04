Euronics continua a lanciare ottime campagne promozionali direttamente sul sito ufficiale, proponendo all’utente la possibilità di richiedere alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere cifre relativamente ridotte.

Molto probabilmente fino al 3 maggio la maggior parte dei negozi saranno chiusi al pubblico, di conseguenza l’unica via da intraprendere per raggiungere la tecnologia sarà legata all’e-commerce, riuscendo ad ottenere in cambio la consegna gratuita su ogni singolo ordine effettuato (consigliamo però di controllare il punto vendita Euronics più vicino alla propria abitazione per maggiori informazioni). Il volantino discusso nel nostro articolo è ad ogni modo attivo solo online fino al 19 aprile 2020.

Tutte le offerte Amazon ed i migliori codici sconto del momento sono disponibili sul nostro canale Telegram.

Euronics: il volantino torna a stupire

Le occasioni più interessanti sono attivate nella fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, basti pensare infatti alla possibilità di acquisto di Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro o di Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, per capire l’ottimo rapporto qualità/prezzo a cui l’utente viene messo dinnanzi quotidianamente.

Naturalmente sono disponibili anche soluzioni leggermente più costose e mirate ai top di gamma, come Huawei P30 Pro acquistabile a 629 euro, per finire poi sul super iPhone 11 in vendita alla cifra finale di 819 euro. Non mancano, ad ogni modo, anche gli ultimi modelli commercializzati, basti pensare a Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20, Huawei P40 e tutto ciò che vi ruota attorno.

Scoprite le offerte del volantino Euronics nel dettaglio aprendo le pagine che potete trovare inserite direttamente sul sito ufficiale, ricordando sempre le limitazioni indicate in precedenza.