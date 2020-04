Il colosso cinese Xiaomi ha recentemente annunciato l’interruzione dello sviluppo delle build beta cinesi basate su MIUI 11, essendo già proiettata verso la prossima personalizzazione di Android.

Stiamo ovviamente parlando della MIUI 12, il cui arrivo è recentemente stato confermato per quest’anno. Nelle ultime ore proprio il colosso si è lasciato scappare alcune nuove indiscrezioni sulla nuova personalizzazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi rilascia alcune indiscrezioni sulla MIUI 12

Xiaomi stessa ha commesso una svista, rilasciando per sbaglio una beta dell’APK di MiSettings, che conteneva un paio di schermate diverse da quelle della conosciuta MIUI 11, e che di conseguenza potremmo vedere sulla prossima personalizzazione, la MIUI 12. Un membro di XDA Developers ha anche scoperto alcune pagine che presentavano una grafica rinnovata rispetto a quella attuale.

Per esempio, le impostazioni relative al refrash rate, sono ora illustrate in maniera più intuitiva, con un’animazione che esemplifica all’utente la differenza di fluidità tra le opzioni possibili, in questo caso 60 Hz o 100 Hz. Cambierà anche il grafico dello Screen Time, che permetterà di conoscere esattamente il tempo di utilizzo del display con statistiche orarie e molto altro.

Sarà anche possibile vedere il tempo speso su ciascuna applicazione, oltre a poter creare una scorciatoia sulla schermata Home per poter accedere immediatamente alle informazioni in questione. Altri cambiamenti interesseranno anche il Focus Mode che sarà fissabile fino a 180 minuti, la linea stilistica, la modalità scura e molto altro. Non ci resta che attendere ancora un po’ di mesi per poterla vedere dal vivo sul nostro smartphone, sicuramente nelle prossime settimane arriveranno altre indiscrezioni.