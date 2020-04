Circola su WhatsApp l’ennesima truffa ai danni dei clienti. Come sempre, gli hacker tentano di far leva sui bisogni fondamentali della gente, cercando di attirare l’attenzione con proposte mirabolanti utilizzando illegalmente marchi ben noti.

E’ la volta di Conad, che con la nuova truffa si è ritrovata ad essere associata inconsapevolmente ad un’operazione a premi fasulla, che prevede l’emissione di buoni da 500 euro per effettuare la spesa a domicilio o presso i punti vendita del gruppo.

Ad essere sfruttata non è soltanto l’immagine e la fama della catena di supermercati, ma anche l’esigenza degli utenti di ottenere supporto e aiuto in un momento di grande difficoltà economica, il che rende questa tipologia di truffa ancora più squallida di molte altre.

Ma in cosa consiste precisamente?

Conad, 500 euro in buoni spesa: ma si tratta dell’ennesima truffa

Il raggiro corre su WhatsApp, soprattutto sui gruppi, perché al momento dell’approvazione del buono viene richiesto di inviare il link contenente il messaggio promozionale ad almeno 20 gruppi e 5 contatti.

Cliccando sul link pervenuto via messaggio, si accede ad una pagina che somiglia molto alle pagine ufficiali dei supermercati Conad. Viene chiesto di rispondere ad alcune semplici domande: come si è venuti a conoscenza della promozione, se si ritiene che i supermercati Conad siano i migliori, e infine di inviare la promozione ad almeno 20 gruppi e 5 contatti (come dicevamo poc’anzi) per poterne usufruire.

Spesso viene anche richiesto di immettere alcuni dati o fare una piccola donazione per procedere in sicurezza all’ottenimento del coupon.

Naturalmente si tratta di un raggiro per poter trarre i contatti degli utenti o le coordinate bancarie dei conti correnti, per poi utilizzarle per altri scopi illeciti e svuotare i conti correnti.