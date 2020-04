Chrome 81 ha appena ricevuto un aggiornamento che dovrebbe rendere la tua navigazione quotidiana molto più semplice. Molti utenti utilizzano il broswer con decine di finestre aperte per risparmiare tempo qualora arrivasse il momento di utilizzarle. Tuttavia, spesso si crea confusione e l’utente non riesce a trovare la pagina che gli serve.

A quanto pare, Chrome ha una soluzione. Google riconosce che le persone disordinate sono in grado di aprire decine di pagine creando confusione; per questo ha aggiunto un’opzione di raggruppamento all’interno del browser che consente a chiunque – o quasi a chiunque – di organizzarsi molto meglio.

Chrome 81, il nuovo aggiornamento è già disponibile

Chiamato gruppi di schede, la funzione fa quello che ti aspetteresti dal nome: ti consente di raggruppare le schede. Se stai lavorando su un paio di progetti o idee contemporaneamente, questa pratica funzione ti dà la possibilità di tenere insieme le relative schede in gruppi, rendendo più facile mantenere i siti organizzati.

Per sfruttare questa utile opzione, devi scaricare Chrome 81. Fai clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e seleziona l’opzione “Aggiungi al nuovo gruppo”. La scheda selezionata cambierà colore per aiutarti a identificare il gruppo in futuro. Puoi aggiungere più schede a un gruppo che hai creato semplicemente trascinandole in posizione.

Per abilitare la funzione dovete visitare su Chrome il seguente url: // flags e cercare “Gruppi di schede”. Selezionate “Abilitato” e riavviate il broswer. Ora sarà possibile utilizzare la funzione per organizzare il vostro lavoro. C’è anche la possibilità di cambiare il colore usato per differenziare i gruppi di schede facendo clic sul puntino di piccoli colori che appare a sinistra di un gruppo.