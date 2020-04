Le truffe in queste ultime settimane sono molte e diverse, e tantissimi utenti sono rimasti truffati soprattutto a causa della falsa mail proveniente da una nota società, la Rai.

Purtroppo, gli hacker hanno trovato il metodo giusto per ingannare le loro vittime facendogli credere l’esistenza di un rimborso totale del Canone tramite email. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Canone Rai: meglio non fidarsi del rimborso, è l’ennesima truffa in circolazione

Uno dei metodi più utilizzati dai cyber criminali è senza ombra di dubbio il phishing, con il quale gli hacker riescono ad impadronirsi dei dati personali delle vittime facendogli credere di aver ricevuto una mail ufficiale di un ente sicuro e affidabile. In questo caso, per l’appunto, hanno utilizzato la denominazione della nota società radiotelevisiva Rai facendo credere alle vittime l’esistenza di un rimborso totale del canone rai direttamente sul conto corrente.

Il messaggio, inoltre, inserisce delle istruzioni per ricevere il rimborso da seguire subito dopo aver cliccato su un link apposito. È necessario inserire alcune informazioni personali, ma purtroppo questo procedimento è esattamente il metodo con il quale gli hacker riescono ad impossessarsi dei propri dati.

Si tratta di un messaggio non per niente irrilevante che ha incastrato tantissimi consumatori convinti di ricevere il rimborso del canone pagato. È molto importante, infatti, non sottovalutare mai questo tipo di mail per evitare di mettere la propria privacy nelle mani di un hacker. Una valida soluzione da non scartare è quella di utilizzare un anti-phishing che ha la funzione di rilevare questo tipo di mail-truffa e inserirla direttamente in una casella apposita o cestinarla.