A partire da oggi, Google sta lanciando una nuova scheda “Esplora” sull’app mobile YouTube Music. La sezione Hotlist, che la nuova scheda sta sostituendo, evidenziava per lo più video musicali che erano in voga su YouTube in quel momento. Al contrario, Google ha progettato la sua sostituzione per aiutarti a trovare nuova musica.

La scheda è divisa in due sezioni: troverai nuovi album, singoli e video musicali da ascoltare in streaming. Come forse ti aspettavi, YouTube metterà in evidenza quali tracce dovresti controllare in base alla cronologia di ascolto. Inoltre, vedrai una vetrina delle playlist di YouTube Music.

YouTube Music: Google sta provando ad innovarla sempre di più facendola somigliare anche un po’ a Spotify

Google ha organizzato questa parte della scheda in base a stati d’animo e generi, quindi vedrai titoli come “freddo”, “pendolarismo” e “concentrazione”. Quest’interfaccia ricorda la recente scheda Home riprogettata di Spotify.

Negli ultimi mesi, Google ha anche accelerato il ritmo con cui ha aggiunto nuove funzionalità a YouTube Music, sviluppando funzionalità che in precedenza mancavano. Andando avanti, Google afferma che introdurrà ulteriori funzionalità di individuazione e miglioramenti nella scheda. La società sta distribuendo la nuova sezione agli utenti gradualmente, quindi, come di consueto, potrebbero essere necessari un paio di giorni prima che tu possa controllare tu stesso la scheda Esplora.