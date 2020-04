WindTre, impazza la nuova promozione low cost con 80 Giga internet

WindTre rappresenta la grande novità del mondo della telefonia in questi mesi di primavera. La compagnia telefonica, che ha avuto origine dalla fusione effettiva di Wind e 3 Italia, già rappresenta un marchio leader in Italia con la rete internet più estesa sul suolo nazionale. L’obiettivo di WindTre è ovviamente quello di competere al massimo con TIM e Vodafone.

WindTre, un’offerta con 80 Giga per chi ha meno di 30 anni

L’obiettivo di WindTre è accumulare quanti più clienti possibili. Il gruppo commerciale dell’azienda, in particolar modo, vede nei giovani un target di pubblico strategico. Non è un caso se una delle prime promozioni dell’operatore è dedicata proprio agli under 30: l’offerta in questione si chiama Young DSU.

Questa tariffa, dedicata agli utenti con età tra i 18 ed i 30 anni, garantisce minuti ed SMS senza limiti con la presenza di 80 Giga per la navigazione internet. Le soglie per la connessione potranno essere utilizzate sotto rete 4G e, laddove presenti, anche sotto rete 4,5G. Ambedue questi servizi, lo ricordiamo, sono già inclusi nel prezzo

Il costo della promozione Young DSU si attesta sui 9,99 euro al mese. Questo prezzo è però valido solo per coloro che sceglieranno il metodo di pagamento Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente. In caso contrario, con addebito su credito residuo il prezzo di rinnovo mensile sarà di 11,99 euro.

Tutti gli utenti idonei che sono interessati all’attivazione di questa ricaricabile possono collegarsi con le pagine del sito web Wind Tre a questo link o in alternativa rivolgersi in uno store ufficiale del gruppo.