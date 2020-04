Negli ultimi mesi, grazie all’istituzione ufficiale della prima rete 5G, il nostro paese ha attraversato un’evoluzione tecnologica senza precedenti. In concomitanza con la diffusione del nuovo standard per le reti mobili, però, ha preso forma un progetto che il nostro Governo aveva in serbo già da parecchio tempo: il progetto “Piazza WiFi Italia”. Nato da una collaborazione tra il Ministero per lo Sviluppo e l’Economia e l’Agenzia per l’Italia Digitale, quest’ultimo ha permesso la realizzazione della prima rete WiFi aperta al pubblico. Si tratta quindi di un enorme passo in avanti nell’ambito tecnologico che, finalmente, permetterà a tutti gli Italiani di liberarsi definitivamente dei contratti telefonici stipulati con gli operatori Tim, Wind Tre, Vodafone e Iliad. Scopriamo quindi di seguito come accedere alla nuova rete.

WiFi Gratuito: ecco la prima rete Internet dedicata ai cittadini

Diffusa inizialmente nei luoghi colpiti da terremoti ed alluvioni, ad oggi la rete WiFi pubblica è già attiva in ben 2726 i comuni all’interno dei quali, quindi, sono presenti decine e decine di Hotspot che permettono a tutti i cittadini, e non, di collegarsi ad internet ovunque questi si trovino. Ovviamente i lavori per la nuova rete non sono ancora terminati e, molto presto, quest’ultima verrà estesa a più di 7500 comuni. Attualmente è possibile consultare la lista dei comuni coperti attraverso la mappa ufficiale presente sulla piattaforma del progetto.

Collegarsi alla rete WiFi gratuita è quindi molto semplice. Ecco di seguito i passaggi da seguire: