WhatsApp, gli utenti possono evitare i gruppi di nascosto con un trucco

In queste settimane tornano a spopolare i gruppi di WhatsApp. Vi mostriamo come evitare ogni conversazione sgradita con questo metodo

In questi giorni dettati dall’emergenza Coronavirus, i gruppi di WhatsApp sono di grandissimo aiuto. Attraverso la chat di messaggistica istantanea, gli utenti possono mettersi in contatto – seppur virtualmente – con i loro cari, in qualsiasi momento e mantenendo un rapporto di socialità da piazza con conversazioni che incrociano più persone.

Sono davvero poche le persone che potrebbero mettere in discussione l’importanza dei gruppi, ma c’è un’evidenza da segnalare, specie in queste ore. Su WhatsApp, in maniera quasi costante, si moltiplicano le conversazioni di gruppo inutili.

WhatsApp, con il nuovo upgrade si mettono fuorigioco i gruppi indesiderati

Su questo fronte, però, c’è una buona notizia per la maggior parte degli utenti. A differenza di quanto non possibile nei mesi scorsi, oggi è possibile evitare ogni gruppo indesiderato. Con le versioni aggiornate di WhatsApp sono state, infatti, lanciate le cosiddette Black List.

Le Black List hanno un semplice scopo: evitare che un contatto della rubrica – magari un contatto solito creare conversazioni di spam o con messaggi poco desiderati – possa aggiungerci preventivamente in una conversazione di gruppo.

La creazione di una Black List è molto semplice e veloce. Agli utenti basta andare sul menù Impostazioni, poi alla voce Account ed infine su Privacy. La lista dei contatti da inserire nelle Black List sarà effettuata facendo tap su Tutti i contatti eccetto.

Con questo nuovo strumento della piattaforma di messaggistica già si sono visti importanti benefici. In base ai dati raccolti dagli stessi sviluppatori di WhatsApp le chat basate su fake news e spam sono in drastica diminuzione.