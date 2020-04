Vodafone è perfettamente in grado di lanciare ottime offerte ricche di contenuti e di prezzi relativamente bassi, a patto però che il consumatore provenga da un determinato operatore telefonico nazionale. Le occasioni migliori sono al solito in versione operator attack, di conseguenza è sempre necessario prestare attenzione alle limitazioni in seno alla provenienza.

La passa a Vodafone che andremo a discutere nell’articolo prende il nome di Special 50 Digital Edition, una soluzione decisamente interessante condita da 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, affiancati da minuti e SMS senza limiti da poter utilizzare verso un qualsiasi numero sul territorio nazionale. Il canone fisso corrisponde esattamente a soli 7 euro al mese, questi andrà versato direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, senza dover minimamente sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (in questo modo l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza penali).

Passa a Vodafone: ecco chi può richiedere l’offerta

L’offerta al giorno d’oggi può essere richiesta solamente da una ristretta cerchia di consumatori, a partire proprio dagli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale (ad esclusione però di CoopVoce, Kena Mobile e ho.Mobile), i quali saranno inoltre pronti a richiedere la portabilità del numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, l’attivazione è possibile in tutti i punti vendita, ma sopratutto è consigliata la richiesta direttamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio. Se interessati alla velocità di navigazione, ricordiamo che il massimo raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download.