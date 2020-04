Anche i superstore, sebbene chiusi per cause di forza maggiore, pensano a come rendere gli Italiani un po’ più felici. Certo potrebbero fare molto di più, ma ci accontentiamo. Stavolta è stata Unieuro a fare un piccolo regalo ai suoi clienti: si parla di un buono sconto di 50 euro da ritirare direttamente online se si aggiornano le proprie credenziali.

Anche nella versione digitale lo store è molto attivo e spera con questa operazione di cogliere due piccioni con una fava. In prima istanza può raccogliere i dati di moltissimi utenti che avevano account dormienti e non aggiornati; in seconda battuta potrà contare su un rinnovato bacino di clienti che torneranno ad acquistare prodotti approfittando del regalo.

Unieuro regala buoni sconto da 50 euro, come averli subito

Il buono sconto è fruibile sul sito Unieuro.it, in cui come detto basterà accedere nella vostra area personale e spendere un po’ di tempo ad aggiornare le proprie credenziali e i consensi alla privacy di cui necessitano le varie liste promozionali. Purtroppo la brutta notizia è che la promo dovrebbe essere valida solo per gli utenti già registrati al sito, e solo per un periodo limitato.

Una volta effettuato il login con il proprio account al sito ufficiale, a schermo sarà visualizzata una finestra pop up che vi inviterà ad aggiornare i dati personali. Non è detto che ci sia bisogno di cambiarli, e dunque vi basterà una conferma di quelli già presenti. Una volta terminata la procedura, sulla vostra email legata all’account e sul numero di cellulare comunicato verranno mandate delle comunicazioni in merito all’avvenuta erogazione del buono sconto.

Il buono sconto del valore di 50 € necessita solo di una condizione di spesa: deve essere utilizzato a fronte di un acquisto minimo di 300 euro da completare sullo store Unieuro o nei negozi aderenti l’Unieuro Club. Come prevedibile, lo sconto non si applica ai prodotti già scontati e sembra che la data di scadenza sia fissata al 23 maggio 2020 per utilizzarlo.