I clienti dei grandi operatori telefonici, sono soggetti ad una rimodulazione tariffaria che ha fatto lievitare l’offerta di oltre 40 euro. Esiste infatti una vera e propria “tassa nascosta” di cui i clienti non sono sempre al corrente e che consente ai gestori di variare i canoni mensili determinandone un aumento. Sos Tariffe.it ha analizzato le rimodulazioni tariffarie ed ha rilevato una crescita dei canoni del 7,5% negli ultimi due anni.

Se traduciamo la percentuale di aumento tariffario in denaro, si può affermare che in media gli utenti soggetti a tali rimodulazioni hanno pagato 20,88 euro in più nel 2018 e 22,44 euro ulteriori nel 2019. E’ quanto accaduto ai clienti di Tim, Vodafone e Wind che oggi pagano circa 43 euro in più all’anno. La pratica delle rimodulazioni non è al momento osservata solo dagli operatori low cost come Kena Mobile, Ho.Mobile e Iliad.

Come ci si può sottrarre alla tassa da 43?

Se si è clienti da oltre due anni dello stesso operatore telefonico occorre dunque fare attenzione. E se verifichiamo di essere soggetti all’aumento dell’offerta annua, la scelta migliore che possiamo fare è quella di cambiare operatore. Passare ad un nuovo gestore comporta sempre abbracciare un’offerta competitiva e sicuramente migliore di quella che si intende lasciare. Ciò è vero non soltanto passando agli operatori low cost ma anche diventando nuovi clienti di Tim, Vodafone o Wind.

Ad esempio chi passa a Tim in questo periodo potrà richiedere di attivare la promozione Steel Pro dal costo di 7,99 euro al mese. L’offerta prevede di ricevere minuti illimitati verso i numeri nazionali oltre che 50 Gb per navigare in 4G. Simile ma destinata a coloro che passano a Tim da un operatore virtuale c’è l’offerta Tim Supreme New al costo di 5,99 euro al mese con la possibilità di aggiungere l’opzione Star 20Gb che porta a 70 i Giga illimitati. Infine per i clienti che provengono da Vodafone o WindTre c’è la promozione Tim Online che al costo di 14,99 euro al mese consente di avere 1000 minuti verso tutti i numeri e 3 Gb di internet in 4G.