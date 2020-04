Chiamateli telefoni oppure cellulari, non fa differenza. Sono i modelli dell’era pre-smartphone che tutti i collezionisti vorrebbero esporre nelle loro teche a dimostrazione del fatto che il vintage non è affatto morto.

Benché tutti corrano dietro agli ultimi iPhone o ai ritrovati modelli pieghevoli di Samsung, Huawei e ZTE è innegabili che questi esemplari storici abbiano ancora un certo fascino. Per i nostalgici e gli appassionati del genere si conferma l’occasione giusta per ottenere pezzi storici degni di essere esposti in un museo. Noi millennial, che non puntiamo ad altro se non alla tecnologia più sfrenata, abbiamo il pretesto per liberarci del superfluo guadagnano migliaia di euro da un semplice annuncio che sicuramente otterrà migliaia di click.

Non tutti i telefoni da collezione sono gli stessi ed il pre-requisito è che siano stati tenuti in ottimo stato. Non importa (e non è certo pensabile) che la batteria funzioni dopo tanti anni. Basta solo averlo tenuto con cura. Una bella passata di sgrassatore e questi modelli potranno farti arricchire subito. Scopriamo quali sono.

Telefoni antichi tornano in vita per essere rivalutati fino a 1000 euro

Nokia 900 Communicator battuto alle aste per 500 euro;

battuto alle aste per 500 euro; Motorola RazrV3 battuto alle aste a circa 150 euro;

battuto alle aste a circa 150 euro; Nokia 3310 può valere fino a 150 euro;

può valere fino a 150 euro; Ericsson T28 battuto alle aste a 100 euro;

battuto alle aste a 100 euro; Motorola RazrV3 D&G Edition consegnato ai collezionisti per circa 500 euro;

consegnato ai collezionisti per circa 500 euro; Nokia E90 Communicator battuto alle vaste per valori compresi tra i 200 e i 400 euro;

battuto alle vaste per valori compresi tra i 200 e i 400 euro; Apple iPhone 2G battuto alle aste a 1000 euro circa.

battuto alle aste a 1000 euro circa. Nokia Mobira Senator battuto alle aste a 1000 euro circa;

battuto alle aste a 1000 euro circa; Motorola DynaTAC 8000x battuto alle aste 1000 euro circa;

battuto alle aste 1000 euro circa; Nokia 8810 battuto alle aste a 100 euro.

In questo periodo il tempo sicuramente non ci manca ed è l’occasione migliore per addolcire la quarantena riuscendo eventualmente a guadagnare qualcosina per tirare avanti. Rovistate in qualche cassettino oppure nella vostra mansarda e fateci sapere se la ricerca ha dato buon esito.