La piattaforma di streaming online Netflix è molto conosciuta e utilizzata soprattutto perché offre una varietà di contenuti multimediali tra serie televisive e film come ad esempio Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Élite. Numerosi utenti che hanno un account, infatti, sono molto ansiosi di scoprire le prossime vicende delle serie televisive appena citate. Ecco qualche dettaglio in più a riguardo.

Suburra, Elite, Black Mirror e Riverdale molto presto su Netflix con delle nuove stagioni: ecco i dettagli

La serie televisiva italiana Suburra ha riscosso molto successo sulla piattaforma con le sue due stagioni che raccontano la criminalità a Roma che coinvolge anche Stato, Chiesa e forza dell’ordine corrotta. Sul catalogo della nota piattaforma molto presto dovrebbe arrivare la terza e ultima stagione della fiction, ma nessuno conosce ancora la data ufficiale di lancio.

Per quanto riguarda Riverdale è una serie televisiva statunitense ispirata ai personaggi dei fumetti Archie Comics che ha riscosso fin da subito un successo incredibile. Ad oggi gli utenti aspettano l’arrivo della quinta stagione, ma no non si conoscono ancora i tempi visto l’emergenza sanitaria causata dal Covid -19 che ha fermato momentaneamente il mondo cinematografico e dalla quarta stagione recentemente mandata in onda.

Le novità arrivano anche per gli utenti affezionati alla particolare trama della serie televisiva britannica Black Mirror perché molto presto potrebbe arrivare una sesta stagione in esclusiva e prima visione sulla piattaforma di streaming online Netflix. Secondo il regista della serie e delle sue ultime dichiarazioni questi nuovi episodi sono decisamente molto più complessi delle stagioni precedenti. Purtroppo ad oggi non si conosce la data d’uscita, ma voci di corridoio rivelano che potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Infine si discute molto sulla serie televisiva spagnola Elite che ha riscosso un forte successo grazie alla sua affascinante trama e ai suoi misteriosi personaggi. Gli spettatori hanno avuto la possibilità di guardare la terza stagione su Netflix nelle settimane precedenti, ma per la quarta è ancora troppo presto. Secondo alcune indiscrezioni i nuovi episodi arriveranno nella metà dell’anno successivo.