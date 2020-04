SIM illegali: su eBay vengono vendute anche se intestate ad altre persone

Un nuovo traffico illecito è emerso a seguito di alcune indagini affrontate dalla Guardia di Finanza e ciò che è stato rivelato non è per nulla promettente: delle SIM definite anche con il nome di “numero anonimo” sono state ritrovate e la questione è molto più seria di quanto potrebbe apparire. Una nuova modalità di frode è dunque emersa a seguito delle indagini e purtroppo la questione è banche più grossa di quanto potrebbe apparire: di casi del genere ve ne sono a centinaia.

SIM telefoniche: possono essere vendute su eBay illegalmente, prestate attenzione

Un vero e proprio mercato nero delle card telefoniche: è questo quello che si verifica su eBay con una frequenza fintroppo elevata. Chiunque sia interessato, dunque, è abilitato ad acquistare una SIM telefonica intestata ad un’altra persona, quest’ultima ignara del tutto e assolutamente non consenziente del fatto.

Create attraverso delle banche dati illegali e costruite nel tempo, le SIM in questione potrebbero mettere nei guai più persone in un solo momento; nel verificarsi di un ipotetico fatti illecito, infatti, il nome che risulterebbe nelle indagini sarebbe quello della persona intestataria della card telefonica e non il criminale che si nasconde dietro essa. La storia, dunque, si configura come un’indagine che andrà approfondita e che non si fermerà solo a questo primo mercato su eBay: purtroppo la possibilità che vi sia una SIM anche intestata alla propria persona, ad un amico o un familiare è tangibile, soprattutto se in passato si è stati vittime di phishing o altre truffe.