Tra le serie tv che ha in mente Netflix di proseguire c’è anche Sex Education, la famosa fiction caratterizzata da alcuni adolescenti che danno il via a delle consulenze sessuali.

Questa serie già nelle prime stagioni ha riscosso un bel successo e proprio per questo motivo che la piattaforma popolare vuole dare un seguito.

L’arrivo della terza stagione è molto atteso dai fan, i quali sono stati entusiasti soprattutto dalla seconda stagione per via dei temi trattati.

Conferme su una terza stagione ci sono state qualche settiamana fa e proprio l’autrice della serie tv ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Sex Education 3: la data di pubblicazione è ancora incerta

Ecco le parole di Laurie Nunn rilasciate alla stampa: “Ho iniziato a scrivere la stagione 3, ma è normale pratica del processo perchè lavoriamo in tempi molto serrati. La terza stagione (di Sex Education) non è stata ancora confermata o commissionata. Scopriremo se avremo una terza serie o meno verso la fine di gennaio, perciò incrociamo le dita.”

Per quanto riguarda conferme ufficiali sulla terza stagione ci arrivano direttamente lo scorso 10 febbraio. In quel caso, l’attore Alistair Peitre che interpreta il preside Groff aveva annunciato l’arrivo di una nuova stagione di Sex Education.

Ad oggi, date ufficiali sull’uscita della terza stagione non ce ne sono considerando anche l’emergenza Coronavirus che in questo momento blocca completamente i lavori delle produzioni. Secondo qualche indiscrezione, si vocifera che le nuove puntate potrebbero uscire nei primi mesi del 2021 ed anche in questo caso non ci sono dichiarazioni ufficiali.