Un interessante studio ha evidenziato come negli ultimi nove anni gli operatori telefonici hanno perso più di un quarto del loro guadagno. Senza ombra di dubbio uno dei fattori che ha contribuito a questa perdita e la rivalità dei principali gestori telefonici italiani TIM, Vodafone e Wind Tre a cui si sono aggiunti anche gli operatori telefonici virtuali negli anni e soprattutto Iliad che ha decisamente riscosso un successo incredibile con le sue offerte telefoniche low cost e la sua trasparenza.

A questo proposito, la trasparenza è un altro dei fattori principali per cui tantissimi clienti hanno deciso di abbandonare il proprio gestore telefonico e dare la propria fiducia ad un altro. Purtroppo, i gestori telefonici riescono a trovare spesso un modo per attivare ai clienti costi aggiuntivi mai richiesti da loro. A far luce su questo argomento è Arturo Mercurio, il presidente dell’associazione dei fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto per telefonia cellulare. Ecco i dettagli qui di seguito.

Tim, Vodafone e Wind Tre: ecco in che modo disattivare i VAS

Le attivazioni dei VAS possono avvenire tramite i click sbagliati su i banner pubblicitari che indirizzano gli utenti alle pagine ufficiali delle offerte gestite da HUB tecnologici. In queste pagine sono descritte tutte le informazioni riguardo gli abbonamenti telefonici e i consumatori interessati al servizio possono attivarlo con il pulsante “clicca e abbonati”. Una volta eseguiti tutti i passaggi i consumatori dovrebbero ricevere un SMS di conferma dell’attivazione con tutti i dettagli contrattuali è un numero unico del call center pensato appositamente per rispondere a tutte le esigenze degli abbonati. Il numero in questione è 800 442299 e nasce grazie alla collaborazione di AssoCSP e AGCOM per fornire tutte le informazioni possibile ed esercitare, in tal caso, il diritto di ripensamento. Nel caso di ripensamento i consumatori possono richiedere un rimborso per l’attivazione di un VAS tramite un SMS entro e non oltre le sei ore dall’attivazione.