Con la creazione del brand unico, le passa a WindTre hanno iniziato ad assumere connotazioni decisamente più interessanti ed alla portata dei consumatori del nostro paese. Una delle più allettanti permette di richiedere 50 giga di traffico dati, spendendo cifre relativamente ridotte, ma chi può effettivamente accedervi?

Indipendentemente dalla versione che andrete a scegliere, il bundle a disposizione resta sempre lo stesso; nello specifico parliamo di minuti illimitati di chiamate verso ogni numero in Italia, passando anche per 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, finendo con i 200 SMS da poter inviare a tutte le SIM registrate sul nostro territorio.

Le versioni disponibili sono tutte operator attack, ciò sta a significare che la portabilità del numero originario è sempre obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso è assente il vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà chiedere il recesso dall’azienda in un qualsiasi momento senza dover pagare alcun tipo di penale.

Passa a WindTre: ottimi contenuti, ma chi può richiederla?

La maggior parte dei consumatori può arrivare a richiedere l’offerta, i più fortunati sono gli uscenti da un virtuale, i quali accederanno alla Go 50 Top+, pagandola rispettivamente soli 5,99 euro al mese tramite il proprio credito residuo.

I possessori di una SIM di Fastweb, PosteMobile o Iliad, invece, accederanno alla Go 50 Fire+, in questo caso il prezzo finale sarà di 6,99 euro. Infine, coloro che si ritroveranno in uscita da LycaMobile saranno costretti a richiedere la Go 50 Special+, pagandola ad ogni modo 9,99 euro a tempo indeterminato.