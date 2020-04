Dopo aver visto arrivare in veste ufficiale il nuovo smartphone top di gamma Oppo Reno Ace 2, sappiamo che ben presto sarà il turno del nuovo device di fascia media Oppo A92s. Le caratteristiche principali di questo dispositivo sappiamo che saranno il supporto alla connettività 5G e la presenza di un display con refresh rate da 120 Hz, ma ora la certificazione TENAA ci ha rivelato ulteriori dettagli.

Ecco le specifiche tecniche di questo device di Oppo trapelate su TENAA

L’arrivo della certificazione dell’ente cinese TENAA ci fornisce non solo conferme riguardo alle specifiche tecniche ma anche riguardo all’aspetto esteriore di questo device. Sul retro, in particolare, le immagini pubblicate da TENAA ci confermano il design un po’ insolito e originale dei sensori fotografici posteriori. Come svelato qualche giorno fa da alcuni renders, sappiamo che il prossimo Oppo A92s avrà sul retro quattro fotocamere poste all’interno di una zona quadrata ma il design risulta comunque diverso dal solito.

Queste quattro fotocamere, in particolare, saranno caratterizzate da un sensore fotografico principale da 48 megapixel accompagnato da un grandangolo da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel (una scelta di sensori fotografici ormai ben collaudata da diverse aziende). Frontalmente, invece, questo nuovo smartphone di casa Oppo vanterà un display da 6.57 pollici di diagonale. Nello specifico, sarà un pannello IPS LCD in risoluzione FullHD+ e ospiterà un doppio foro per due fotocamere anteriori (rispettivamente da 13+2 megapixel).

Lato prestazioni, TENAA ci conferma la presenza del processore MediaTek Dimensity 800 coadiuvato da diversi tagli di memoria con 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Confermati infine il sensore biometrico fisico posto sul frame laterale e una batteria da 3890 mAh.