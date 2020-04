La piattaforma popolare di streaming per la visione di serie tv, ovvero Netflix, in questo periodo sta aggiornando la propria programmazione televisiva. Oltre a rinnovare e lanciare nuove stagioni di serie popolari, Netflix proprio in questi giorni ha deciso di eliminare qualche contenuto.

Questa modifica per essere precisi è già iniziata all’inizio di questo mese e da quello che ci risulta, ci saranno successivamente altri aggiornamenti a riguardo.

Il pubblico amante di quelle serie cancellate è infuriato, anche perchè considerata l’emergenza Coronavirus Netflix ha optato alla diminuzione della qualità dei propri video. Scopriamo insieme alcune serie che sono state cancellate in questi giorni.

Stop a Chewing Gum, Gran Torino e Now More Than Ever: La storia dei Chicago

Avvicinandoci alla fine del mese, siamo consapevoli che guardando una serie tv, film o documentario attualmente disponibile, poi non sarà più disponibile sulla piattaforma popolare. Per scoprire nel dettaglio, quali siano i contenuti cancellati consigliamo a tutti di recarsi sul sito di NetflixLovers.

Esattamente lo scorso 3 aprile, è stato l’ultimo giorno per guardare Chewing Gum, la serie tv che tratta la storia di Tracey, una ragazza religiosa pronta a spiccare il volo. Proseguiamo con la data 6 aprile, l’ultimo giorno per guardare il film Gran Torino che narra la storia di Walt, un veterano di guerra che si contrasta con i suoi vicini, quando poi il figlio cerca di rubargli il Gran Torino dell’anno 1972.

Stesso giorno è stato anche per il documentario Now More Than Ever: La storia dei Chicago. Un bel documentario che tratta la storia (il dietro le quinte) della grande band Chicago.