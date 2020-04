Di recente Lenovo ha presentato una nuova serie di dispositivi da gaming, ma all’appello manca ancora qualcosa. Si tratta di uno smartphone da gaming, Legion. Sul dispositivo in questione non è che si sappia molto, ma di recente la compagnia ha confermato un aspetto particolare di tutte le versioni che verranno annunciate, da quella base e all’eventuale Pro.

Come da titolo, si tratta della velocità di ricarica da 90W, una specifica impressionante che potrebbe fare la differenza per uno smartphone da gaming. Un attacco veloce alla presa della corrente e in tempo zero è di nuovo completamente carico. Ovviamente al riguardo c’è qualche riserva.

Lenovo Legion, il futuro smartphone da gaming

Il problema in questo caso è uno, la strategia di marketing di Lenovo. Non è la prima volta che la società ha esaltato qualche specifica incredibile di uno smartphone, specifica che poi non ha combaciato con la realtà dei fatti. Se il tutto si rivelasse corretto però, sarebbe alquanto incredibile e per un motivo ben preciso.

Normalmente i produttori di smartphone tendono a fare pesanti distinzione tra le varianti di smartphone. Quelle base hanno raramente dei punti di forza simili a quelli delle versioni più costose come le Pro o le Plus. Sarebbe una novità gradita quella portata da Lenovo.

Come detto, non si sa molto su questa serie di dispositivi. Quanti saranno i modelli o i prezzi associati. Il poco che si sa riguarda il design, un altro aspetto degno di nota, un po’ come tutti gli smartphone da gaming però.