La quarta stagione de La Casa di Carta è appena approdata su Netflix, meno di due settimane fa. Questa serie di produzione spagnola, è una delle più seguite dal pubblico, ed ha avuto un enorme successo, al punto tale che se ne parla su tutti i social. Molte erano le domande su quello che sarebbe successo in questi nuovi episodi, recentemente resi disponibili sulla piattaforma, e altrettante sono le domande sul futuro della serie e su cosa accadrà nelle prossime stagioni. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

La casa di carta 4, 5 e 6, ecco le novità

La quarta stagione, termina con un episodio chiamato Piano Parigi, il quale ha dato l’addio ha molti personaggi. Tuttavia, anche questa volta le ultime scene hanno lasciato aperte molte possibilità. Questo lascia intendere che tra non molto tempo, potremmo avere potremmo avere su Netflix persino la quinta stagione della serie. D’altra parte lo sviluppo di queste stagioni è già stato confermato, e tutto ciò che ha impedito l’avvio della produzione della stagione 5, non è altro che il Covid e la quarantena. Questo potrebbe ritardare di qualche tempo l’uscita, ma è piuttosto certo che avverrà.

I rumors parlano addirittura di 16 episodi in totale, numero che lascia pensare che esista già una trama pensata per ben due nuove stagioni. Uno degli attori della serie, Enrique Arce (Arturito Roman), si è espresso così: Le riprese della quinta stagione sarebbero dovute iniziare a breve, ma a causa del Coronavirus e delle direttive imposte, non sono proprio iniziate. Una decisione più che giusta per limitare la diffusione del virus.

Ciò significa che molto probabilmente, dovremo attendere il 2021 per vedere ancora l’evoluzione delle vicende di una delle serie non in lingua inglese più guardate sulla piattaforma Netflix.