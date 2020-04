i numeri del mercato della telefonia in Italia sono sempre più chiari: nel corso di questi mesi, Iliad ha consolidato ancor di più la sua presenza nel nostro paese ed oggi agli abbonati del provider hanno superato la quota di cinque milioni.

Iliad, per tutti i nuovi clienti ci sono a disposizione tre servizi gratis

La garanzia di successo di Iliad è rappresentata dalle due offerte simbolo, la Giga 50 e la Giga 40. In aggiunta a queste classiche offerte che mettono a disposizione un grande vantaggio qualità/prezzo, gli abbonati avranno a loro disposizione anche tre servizi gratuiti.

Il primo di questi servizi è quello delle telefonate illimitate verso l’estero. Agli abbonati sarà garantita la possibilità di comunicare con amici e parenti in Europa, o anche negli USA ed in Canada senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo mensile della ricaricabile.

Sempre con Iliad, la segreteria telefonica ritorna ad essere un servizio del tutto gratuito. La compagnia francese ha scelto una strategia commerciale del tutto opposta a quella messa in atto negli ultimi mesi da TIM, Vodafone e WindTre. Pertanto, i clienti potranno ascoltare i messaggi registrati in segreteria senza tener conto di eventuali sovrapprezzi.

In ultima analisi, non vanno dimenticati i piani tariffari. Se con TIM, Vodafone e WindTre, gli abbonati devono tener presente un costo aggiuntivo per il proprio piano tariffario (in questo caso l’extra può arrivare sino ai 2 euro), con Iliad la Giga 40 e la Giga 50 non presentano ulteriori spese per il proprio piano tariffario. Tutti i consumi sono inclusi con le ricaricabili.