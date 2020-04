Ieri i server EA hanno smesso di funzionare per un po’, impedendo agli utenti di giocare a Fifa 20 e non solo. Coinvolti anche altri giochi EA come Madden, Battlefield e Apex Legends oltre ad Origin, il famoso servizio EA.

I giocatori sono stati improvvisamente interrotti da messaggi di errore mentre cercavano di far partire la piattaforma. Centinaia di persone si sono successivamente lamentate su Twitter dei problemi riscontrati. Un giocatore di Fifa 20 ha scritto: “Mi scalda il cuore sapere che EA Sports non discrimina… Che ci sia traffico intenso, traffico leggero o nessun traffico, puoi sempre contare sul fatto che i server Fifa sono ugualmente terribili“.

EA: Fifa 20 ha smesso di funzionare, tempestive le critiche ricevute sui social

EA deve ancora riconoscere i problemi e rilasciare delle dichiarazioni ufficiali, per tranquillizzare gli utenti e spiegare cos’è successo e cosa ha portato questa problematica a verificarsi. Xbox, invece, ha deciso di esporsi in merito. “Abbiamo ricevuto segnalazioni, pare che gli utenti non siano in grado di accedere ad Apex Legends, FIFA 20 e Madden 20“, ha twittato l’azienda. “I nostri team ci stanno lavorando.”

I provider di servizi Internet hanno recentemente avvertito che le reti potrebbero avere difficoltà poiché le misure di contenimento del coronavirus costringono miliardi di persone in tutto il mondo a rimanere a casa. Questo porta inevitabilmente a dei rallentamenti, talvolta seppur momentanei e quasi impercettibili. Questa situazione ha infatti provocato un picco per i contenuti in streaming e i giochi online. Per esempio, il CEO di AT&T in America, Randall Stephenson, ha dichiarato a marzo che la sua rete sta mostrando “alcuni segni di stress”.