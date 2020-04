Alcuni ricercatori di sicurezza informatica hanno identificato un hack che consente di utilizzare il Face ID per sbloccare lo smartphone mentre si indossa una mascherina.

Indossare una mascherina durante questo periodo implica l’impossibilità di utilizzare il proprio viso per accedere o eseguire altre funzioni sui propri smartphone. La tecnologia del riconoscimento facciale non funziona correttamente se la bocca e il naso sono del tutto coperti. Tuttavia, secondo i ricercatori del Xianwu Lab di Tencent Security, che studiano biometria da molti anni e hanno condotto un’analisi approfondita, c’è un modo per addestrare il telefono a riconoscerti anche in questi casi.

Come ingannare il Face ID per sbloccare il telefono mentre si indossa una mascherina

Secondo i ricercatori, il primo passo è quello di prendere la mascherina e ripiegarla su un solo lato dopo averla indossata. Lo scopo è ricoprire solo parzialmente il viso però tanto quanto basta per permettere al dispositivo di intercettare comunque la mascherina. Una volta che hai finito di posizionare la mascherina su un lato del viso, devi attivare il Face ID sul telefono e scegliere “Ripristina ID viso” o impostare un “aspetto alternativo”. “È possibile ridurre gradualmente la forza di trazione osservando lo schermo fino a quando non viene attivata l’immagine del mirino circolare”, spiegano. Dovete quindi fare in modo che la mascherina sia presente sul volto senza però essere rilevata come oggetto esterno.

Mentre i ricercatori notano che la tecnica ha un alto tasso di successo, anche con i modelli di iPhone 11, riconoscono che l’hack potrebbe non funzionare in alcuni casi. Finora, non ha funzionato per alcuni modelli tra cui mascherine usa e getta, di tipo N95, con valvole di respirazione, ecc. Secondo quanto riferito sono utilizzabili solo maschere realizzate con materiali morbidi.