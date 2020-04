Euronics prova a recuperare il terreno perso nei confronti dei principali rivenditori di elettronica presentando una campagna promozionale di pregevole fattura, a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, data l’attivazione solo sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

A differenza delle solite campagne localizzate e specifiche di regione in regione, o differenziate di socio in socio, la soluzione corrente è a disposizione globale. Ogni utente potrà approfittare dei prezzi collegandosi all’e-commerce di Euronics; la spedizione è da considerarsi completamente gratuita su ogni ordine effettuato.

Volantino Euronics: tanti prezzi bassi per tutti gli utenti

Il volantino Euronics racchiude al proprio interno tutto ciò che un utente va effettivamente cercando, a partire dagli smartphone più economici, come lo Xiaomi Redmi Note 7 in vendita a 149 euro, oppure un buon Huawei P Smart+ 2019 attualmente disponibile alla cifra di 179 euro.

Chiaramente sono presenti anche soluzioni decisamente più complesse ed intriganti, basti pensare allo Huawei P30 Pro acquistabile con un esborso di 629 euro per la versione no brand, oppure gli 819 euro necessari per mettere le mani su un incredibile iPhone 11. Non dimentichiamo, infine, anche la presenza di soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10, Huawei P40 e Samsung Galaxy S20, tutte però in linea con gli attuali prezzi di listino.

Gli acquisti, come specificato in precedenza, risulteranno essere effettuabili solo sul sito ufficiale, per scoprire e conoscere nel dettaglio ogni singola offerta, anche appartenente a categorie differenti, collegatevi a questo link.