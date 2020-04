ENEL: tutti possono avere i 6 regali Gratis promessi nel sito ufficiale

ENEL Italia ha appena annunciato la partecipazione attiva ad un programma di sconti cui tutti possono finalmente accedere. Passando per il sito ufficiale si scopre la nuova campagna “insieme a te” attraverso cui si garantiscono alcuni regali Gratis per i clienti della società elettrica.

Entrando nell’apposita Area Informativa – da cui poter avviare anche la Live Chat per chiarire ogni dubbio – si possono riscattare i bonus indicati nell’elenco pubblicato. Lo riproponiamo integralmente qui a seguire prendendo spunto da quanto dichiarato a questo link.

Agevolazioni ENEL: tanti vantaggi per ridurre le distanze in quarantena

Secondo ENEL: «Ci sono momenti in cui tutti abbiamo bisogno di più energia». In ragione di quella che ci sembra un’affermazione più che adeguata al periodo il concetto si rinforza con una dichiarazione in cui si può leggere:

“In queste settimane tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi.

Per questo Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

Con il preciso intento di rendere meno ostico l’isolamento si sono rese attive 6 iniziative per garantire più energia e maggiori vantaggi. Ecco quali sono: