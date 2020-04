Il colosso del Taiwan ADATA, azienda esperta nella produzione di memorie flash, ha ufficialmente aggiornato la famiglia di memorie RAM con sue nuove SPECTRIX D50, in grado di raggiungere frequenze mai viste.

Le nuove memorie in questione si articoleranno in prodotti a singolo banco o in coppia, in tagli fino a 32Gb in modo da soddisfare i più esigenti.

Specifiche da urlo

ADATA attesta che le nuove RAM presentate hanno tutto il potenziale per raggiungere una frequenza di lavoro pari a 4800Mhz in overclock, una valore elevatissimo.

Le memorie si fregiano di LED RGB interno di forma triangolare sul margine superiore, ornato con un dissipatore passivo, in modo tale da unire utile e dilettevole in un mix di design gradevole, tamarro ed efficace.

Proprio il dissipatore fa da soluzione elegante, con delle linee parallele in continuo con il triangolo LED in alto.

Entrando nel dettaglio, ADATA ha dichiarato di aver scelto con molta accuratezza i chip per comporre le nuove RAM, che nei banchi da 8/16Gb offrono una velocità minimo di 3000Mhz con un timing di 16-20-20, con una velocità massima di 4133Mhz per il banco da 8Gb (timing 19-23-23) e di 3600Mhz per quello da 16Gb (timing 18-20-20).

L’azienda taiwanese garantisce anche il pieno supporto alle piattaforme AMD e Intel di ultima generazione con anche il supporto a tutti i software di gestione dei LED, aiutato dal programma XPG RGB Sync, che permette di modulare i LED in virtù della musica in riproduzione.

Le varianti a 32Gb operanti a 4600 e 4800Mhz saranno disponibili a partire da Maggio, nulla si sa però ancora riguardo il prezzo che sicuramente non sarà basso.