Il mondo delle auto elettriche sta piano piano ritagliando una fetta del mercato sempre più ampia in quella che sta assumendo la forma di una vera e propria gara all’ecologico da parte delle principali case di produzione.

A quanto pare un’azienda australiana ha deciso di reinventare il concetto di elettrico, ponendolo al centro di un progetto veramente spaziale, dal momento che ha pensato bene di costruire un dragster completamente elettrico dalla potenza strabiliante.

Di norma quando si pensa a questi veicoli, viene spontaneo pensare a enormi motori con rombi imponenti e in grado di erogare un’enorme potenza in pochi secondi, tutto tramite la combustione dei classici carburanti che conosciamo.

I dragster elettrici il futuro

In questa costante spinta verso il mondo dell’elettrico, anche l’universo dei dragster prima o poi dovrà cedere, con gli appassionati che dovranno dire addio all’odore di benzina bruciata e ai rompi impetuosi, che forse verranno sostituiti da leggeri sibili, ma non allo spettacolo, dal momento che l’azienda HyperPower Technologies, ha dimostrato come l’elettrico abbia potenza da vendere.

Suddetta società ha sviluppato un proprio motore i grado di erogare la potenza di ben 1341 cavalli, nome i codice HyperPower QFM-360-X, una potenza mai vista per l’elttrico.

Il motore già di per se fa paura, ma l’azienda ha deciso di voler premere ancora di più l’acceleratore, montando perciò quattro di questi motori a bordo del telaio di un dragster, raggiungendo quindi una potenza pari a 5346 cavalli, davvero mostruosa.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, il dragster creato dovrebbe avere un’accelerazione talmente elevata da poter passare da 0 a 200Km/h in appena 0,8s.

Un valore elevatissimo ma non l’unico, infatti sempre in teoria, il bolide dovrebbe raggiungere 530Km/h in 5,3s con una velocità massima stimata oltre i 600km/h.

L’azienda accasata in Australia ha ora come obbiettivo trovare un pilota disposto a testarlo, per poi provare a battere il record di velocità della categoria pari a 612Km/h.

Un progetto bizzarro non c’è che dire, ma che comunque rimarca come il mondo dell’elettrico possa tranquillamente erogare potenze eccezionali.